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18:42 25.04.2024

Зеленський про закриття неба над Україною західними партнерами: Питання не "чому", а "коли"

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Зеленський про закриття неба над Україною західними партнерами: Питання не "чому", а "коли"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що захист союзниками Ізраїлю на тлі масованої ракетної атаки з боку Ірану мав реальний ефект, тож те саме союзники могли б реалізувати і щодо України, захистивши її населення від атак РФ.

"Ми побачили реальний ефект, коли всі союзники об'єдналися і захищали людей Ізраїлю після великої масованої атаки з боку Ірану. І тому, я думаю, якщо ми всі хочемо бути щирими союзниками - Україна і країни Заходу - те ж саме має проявлятися і на нашій території. Це означає захищати нас, дати нам цей повітряний щит, захищати наших людей", - заявив Зеленський в інтерв'ю журналісту американського Fox News, оприлюдненому в телеграм-каналі президента.

Так, за його словами, "Україна потребує повітряного щита, нових технологій, ППО, справжнього обсягу ППО, справжньої кількості літаків".

"Якщо наші союзники мають можливість - і у випадку з Ізраїлем ми це побачили - то, якщо наші союзники мають таку можливість надати нам захист, закрити наше небо, то питання не "чому", а "коли", - зазначив він.

Теги: #зеленський #закрите_небо

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