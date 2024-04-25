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15:47 25.04.2024

Кличко пропонує спростити процедуру забезпечення автомобілями людей з інвалідністю, зокрема ветеранів війни

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Кличко пропонує спростити процедуру забезпечення автомобілями людей з інвалідністю, зокрема ветеранів війни

Мер Києва Віталій Кличко просить уряд спростити процедуру забезпечення автомобілями ветеранів війни, відмовившись від вимоги надавати окремий висновок регіональної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем’єр-міністра України з проханням розглянути можливість внесення змін до нормативно-правових актів для максимальної спрощеності та оперативності забезпечення автомобілями людей з інвалідністю, зокрема ветеранів війни, які отримали ушкодження внаслідок захисту нашої держави від російської агресії", - ідеться в повідомленні пресслужби в четвер.

Як уточнюється в повідомленні, йдеться про скасування необхідності отримувати окремий висновок МСЕК, у якому буде зазначено "наявність медичних показань для забезпечення автомобілем і наявність або відсутність протипоказань до керування ним".

Кличко нагадав, що відповідно до закону "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" держава надала право на отримання автомобіля людям з інвалідністю. Відповідна процедура затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 №999. Нині в столиці на обліку для забезпечення автотранспортом перебуває вже 3956 осіб. "Утім, із 2013 року в державному бюджеті України асигнувань на фінансування цих потреб не передбачалося", - наголошується в повідомленні.

"Враховуючи важливість соціалізації учасників бойових дій після повернення з військової служби, в Києві за рахунок відповідної міської програми передбачена часткова компенсація за придбаний автомобіль киянам – особам з інвалідністю І та ІІ груп, які внаслідок поранення та/або каліцтва, одержаного під час оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, отримали ушкодження, що призвели до втрати верхніх та/або нижніх кінцівок (їхніх частин). У бюджеті Києва на 2024 рік на це передбачено 9 320 400 грн", - зазначив Кличко.

Він також звернув увагу, що для подачі заявки на забезпечення автомобілем або отримання часткової компенсації за придбаний автомобіль киянам-захисникам і киянкам-захисницям необхідно отримувати окремий висновок МСЕК, у якому буде зазначено наявність медичних показань для забезпечення автомобілем і наявність або відсутність протипоказань до керування ним. Оскільки це створює додаткові бар'єри в реалізації людьми з інвалідністю своїх прав на гідне та комфортне життя, мер Києва звернувся з пропозицією:

1) внести зміни до статті 7 закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо надання права МСЕК визначати у своїх висновках можливість забезпечення автомобілями людей з інвалідністю, зокрема внаслідок війни;

2) ініціювати зміни щодо визначення в індивідуальних програмах реабілітації потреб у забезпеченні автомобілями, зокрема в розділі "Засоби для пересування" додатків 3-6 до Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 №1686;

3) переглянути умови забезпечення людей з інвалідністю автомобілями шляхом внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 №999;

4) ініціювати перегляд Міністерством охорони здоров’я кількох наказів, які стосуються затвердження Переліку медичних показань на право одержання автомобілів з ручним керуванням, а також затвердження форм індивідуальної програми реабілітації людей з інвалідністю.

Теги: #кличко #автомобілі #інвалідність

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