ТЦК за кордоном не працюватимуть - Міноборони України

Українські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) за кордоном не працюватимуть, вручення повісток чоловікам за кордоном наразі "виглядає нереальним", повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"ТЦК за кордоном не працюватимуть. Міністерство оборони не може коментувати ті чи інші дії Міністерства закордонних справ", - сказав він в ефірі Радіо Свобода (проєкт "Свобода.Ранок").

Спікер додав, що вручення повісток за кордоном на сьогодні "виглядає досить нереальним".

Лазуткін нагадав, що з 18 травня є 60 днів у військовозобов'язаних, щоб оновити свої облікові дані. Для тих, хто за кордоном, буде можливість це зробити в консульських установах, а також через електронний кабінет.

"Якщо людина не зробила цього через 60 днів - настає час адміністративної відповідальності", - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи потрібно обов'язково чоловікам їхати з-за кордону до України, щоб оновити свої дані, спікер сказав, що ні.

"Обов'язково їхати до України не треба, але якщо людина хоче захищати Батьківщину, хоче долучитися до Сил оборони, то, звісно, варто приїжджати до України", - зазначили в Міноборони.

Він наголосив, що наразі робиться все можливе, щоб електронний кабінет, через який можна оновити дані, запрацював у червні.