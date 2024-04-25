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12:43 25.04.2024

Двоє людей загинули, одна людина дістала поранень унаслідок вибуху в пункті прийому металобрухту на Львівщині

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Двоє людей загинули, одна людина дістала поранень унаслідок вибуху в пункті прийому металобрухту на Львівщині

Двоє людей загинули й одна людина госпіталізована з пораненнями внаслідок вибуху в пункті прийому металобрухту у Львівській області, повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Як попередньо встановили поліцейські, 24 квітня 58-річна жителька одного із сіл Яворівського району разом зі своїм 54-річним сусідом привезли металеві предмети до пункту приймання металобрухту, розташованого в селі Старий Яр.

"Під час зважування металу стався вибух, унаслідок якого на місці події загинули чоловік, який привіз металобрухт, і власниця пункту приймання - 42-річна місцева жителька", - зазначено в повідомленні поліції. Жінка, яка приїхала з загиблим, дістала численних травм і зараз перебуває в лікарні.

На місці події працюють слідчі, фахівці-вибухотехніки та спеціалісти-криміналісти поліції Львівщини, а також співробітники Яворівського районного відділу поліції. Правоохоронці проводять огляди, з’ясовують обставини події, а також причину вибуху.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі строком до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Теги: #вибух #львівська_область

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