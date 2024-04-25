ДБР з'ясовує обставини вибухів у Миколаєві, внаслідок яких загинули двоє військових і травмувалися п'ятеро рятувальників

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) встановлюють обставини вибухів у Миколаєві, внаслідок яких загинули двоє військових, а ще двоє і п'ятеро рятувальників дістали травм.

"Співробітники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо обставин вибухів у Миколаєві та причин, що призвели до трагедії", - ідеться в повідомленні ДБР у четвер.

За попередньою інформацією, 24 квітня в Миколаєві на автомобільному паркінгу під час необережного перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з одного автомобіля в інший сталася детонація.

"Унаслідок вибуху загинули двоє бійців і ще двоє поранені. Також загорілися автомобілі, що стояли поруч з епіцентром вибуху. Під час ліквідації пожежі стався ще один вибух, через який травмувалися п'ятеро рятувальників, які приїхали на виклик", - уточнюється в повідомленні.