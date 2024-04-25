ТЧХУ та працівники "швидкої" надали допомогу постраждалим співробітникам ДСНС у Миколаєві

Волонтери Миколаївського загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) разом із бригадами швидкої медичної допомоги надали першу допомогу п'ятьом працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій, які постраждали під час гасіння пожежі в Миколаєві.

"У Миколаєві під час гасіння пожежі постраждали п’ять рятувальників... На місці першу допомогу їм надавали волонтери Миколаївського загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та бригади швидкої медичної допомоги. Всіх постраждалих доправлено до лікарні", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в четвер.

У Миколаєві ввечері в середу від вибуху невідомого вибухового пристрою загорілися машини. Під час гасіння пожежі сталася повторна детонація, внаслідок чого постраждали співробітники ДСНС.