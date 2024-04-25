Унаслідок обстрілів у Херсонській області троє людей отримали поранення

Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Кізомис, Ромашкове, Інженерне, Садове, Берислав, Качкарівку, Ольгівку, Осокорівку та місто Херсон, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у четвер уранці.

За даними глави ОВА, в результаті обстрілів 3 особи отримали поранення.

Також Прокудін повідомив, що російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок.

"Було зафіксовано влучення в об'єкт критичної інфраструктури, приватні автомобілі та газопровід", - уточнив він.