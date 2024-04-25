ЗС України за добу ліквідували 1040 окупантів

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські військові за добу ліквідували близько 1040 осіб особового складу ворога, 13 танків, 14 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 1 РСЗВ, 10 БПЛА, 1 крилату ракету, 59 одиниць авто- та спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 462980 (+1040) осіб, танків - 7255 (+13) од., бойових броньованих машин - 13942 (+14) од., артилерійських систем - 11836 (+28) од., РСЗВ - 1049 (+1) од, засоби ППО - 772 (+1) од, літаків - 348 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9449 (+10), крилаті ракети - 2118 (+1), кораблі /катери - 26 (+0) од., підводні човни - 1 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 15949 (+57) од., спеціальна техніка - 1946 (+2)", - сказано у повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у четвер уранці.

Дані уточнюються.