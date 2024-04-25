Події

07:33 25.04.2024

За добу окупанти 256 разів обстріляли Запорізьку область, є руйнування

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За добу окупанти 256 разів обстріляли Запорізьку область, є руйнування

За добу окупанти 256 разів обстріляли населені пункти Запорізької області, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у четвер уранці.

"Протягом доби окупанти 256 разів вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебувало 8 населених пунктів", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, за даними ОВА, ворог завдав 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Роботиному та Малій Токмачці.

81 БПЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Малі Щербаки.

9 обстрілів РСЗВ накрили Левадне та Роботине.

161 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

"Надійшло 13 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали". - Підсумував Федоров.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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