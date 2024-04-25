Події

07:26 25.04.2024

У Середземному морі перебувають два ворожі ракетоносці із залпом до 12 ракет

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У Середземному морі перебувають два ворожі ракетоносці із залпом до 12 ракет

Станом на ранок четверга в акваторії Середземного моря дислокуються два кораблі-ракетоносці ВМС РФ, повідомляють ВМС України.

"У Середземному морі 7 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет", - сказано в повідомленні.

Водночас у Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

"За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили в Азовське море - 25 суден, з них 8 рухалися з протоки Босфор; у Чорне море - 12 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор", - сказано в повідомленні.

 

 

 

Теги: #чорне_море #кораблі_рф

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