Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 11 районах скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому в фейсбуці станом на 06:00 у четвер.

Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 розвідувальні БПЛА противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 району зосередження особового складу противника.