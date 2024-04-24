Президент України Володимир Зеленський подякував американцям, які працюють на оборонних підприємствах, і закликав, щоб усі домовленості з президентом Байденом були повністю реалізовані.

"Сьогодні президент Байден підписав ухвалений Конгресом пакет підтримки. Хай там як, але ми отримуємо підтримку, якої потребуємо. Потребуємо, щоб надалі захищати життя від російських ударів", - сказав він у відеозверненні в середу.

За його словами, "днями вже максимально активно працювали з нашими американськими друзями на всіх рівнях, щоб оперативно наповнити цей пакет від Сполучених Штатів саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам - від АТАКАМСів і артилерії, від протитанкової зброї та ракет для "Хаймарсів" до необхідної ППО та техніки".

"Дякуємо всім американцям на оборонних підприємствах, кожному штату, який виробляє зброю, яка зараз реально захищає демократію і наш спосіб життя", - сказав Зеленський.

Дуже важливо, наголосив він, "щоб усі наші домовленості з президентом Байденом були реалізовані на 100%".