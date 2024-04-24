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19:25 24.04.2024

Єрмак подякував Саллівану і команді адміністрації президента США за зусилля на шляху схвалення допомоги Україні, розповів про ситуацію на фронті

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Єрмак подякував Саллівану і команді адміністрації президента США за зусилля на шляху схвалення допомоги Україні, розповів про ситуацію на фронті

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час телефонної розмови з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном подякував йому за "зусилля, яких докладала адміністрація президента США для якнайшвидшого досягнення згоди в Конгресі та схвалення необхідного фінансування для України", повідомляє пресслужба президента України.

Як йдеться на офіційному сайті глави держави в середу, сторони спілкувалися напередодні голосування в Сенаті Конгресу США, "який ухвалив довгоочікуваний законопроєкт про допомогу Україні".

Єрмак наголосив на важливості постійного плідного діалогу з американською стороною, який, зокрема, "був дуже інтенсивним протягом кількох останніх місяців. Адже саме в цей період вирішувалася доля критично важливого питання про допомогу Україні в протистоянні з російською агресією".

Співрозмовники також обговорили поточну ситуацію на фронті. Єрмак поінформував про наслідки обстрілів цивільної та критичної інфраструктури з боку РФ. Він укотре наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України сучасними західними системами.

"Керівник Офісу глави держави висловив подяку президенту Сполучених Штатів Джозефу Байдену, його команді, обом палатам і партіям Конгресу й усьому американському народові за незмінну підтримку України в боротьбі за свою свободу, незалежність і територіальну цілісність", - зазначено в повідомленні.

 

 

 

Теги: #салліван #єрмак

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