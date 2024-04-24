Умєров подякував США за підписаний пакет законів: Життєво важливий крок у зміцненні здатності захищати нашу незалежність

Міністр оборони України Рустем Умєров привітав підписання президентом США Джо Байденом ухваленого раніше Конгресом пакета допомоги Україні.

"Зброя та інше військове обладнання будуть відправлені в Україну вже найближчим часом. Підписаний пакет законодавства на суму майже $61 млрд є життєво важливим кроком у зміцненні нашої здатності захищати нашу незалежність, наш суверенітет і в підтримці глобального миру. Як міністр оборони України хочу висловити подяку американському народу, Конгресу США, президенту Джо Байдену та моєму американському візаві - міністру оборони США Ллойду Остіну за їхню невтомну підтримку та солідарність", - написав Умеров у фейсбуці.