У Дніпрі затримано жінку, яка намагалася продати свого дворічного сина за 1 млн грн

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали в Дніпрі місцеву жительку, яка мала намір продати свою дворічну дитину за 1 млн грн, оскільки вона нібито заважала їй влаштовувати особисте життя, повідомляють в Офісі генерального прокурора України.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканці м. Дніпра за фактом торгівлі людьми, вчиненої стосовно малолітнього (ч. 3 ст. 149 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства у телеграм-каналі в середу.

Знайшовши жінку, яка готова була взяти дитину, підозрювана запропонувала їй передати хлопчика за грошову винагороду 1 млн грн. "Вона не хотіла виховувати та піклуватися про дитину", - наголошується в повідомленні.

У прокуратурі інформують, що підозрювану затримали під час передачі дитини.

Наразі вирішується питання щодо обрання зловмисниці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.