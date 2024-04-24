Події

14:31 24.04.2024

ДБР у Львові затримало військового, який за хабар обіцяв влаштувати мобілізованого до тилової частини

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ДБР у Львові затримало військового, який за хабар обіцяв влаштувати мобілізованого до тилової частини

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомляють про затримання у Львові військовослужбовця Військової служби правопорядку, який за хабар обіцяв домовитися про влаштування мобілізованого до тилової частини.

"Працівники ДБР у співпраці з СБУ повідомили про підозру військовослужбовцю територіального управління Військової служби правопорядку ЗСУ на Львівщині. Він вимагав у мобілізованого $3000 за допомогу в переведенні його у тилову частину", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі ДБР у середу.

За інформацією бюро, мобілізований проходив курс базової загальновійськової підготовки в одній із військових частин Рівненської області.

"Він звернувся до посадовця служби правопорядку за консультацією щодо подальшого проходження служби та призначення у військову частину. Той запевнив, що за $3000 може домовитися з потрібними людьми про його зарахування до військової частини, яка дислокується на Львівщині або Рівненщині. Мовляв, так мобілізований зможе уникнути відправлення до зони бойових дій", - уточнюється в повідомленні.

Правоохоронці затримали фігуранта після отримання всієї суми хабара.

Теги: #хабар #дбр

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