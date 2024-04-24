"єЧергу" для автобусів запущено на 10 українсько-молдовських пунктах пропуску

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) повідомило про запуск "Електронної черги перетину кордону" ("єЧерга") для автобусів на десяти пунктах пропуску між Україною та Молдовою.

За інформацією міністерства, реєстрація у новий тип черги, яка має назву "За розкладом", для пунктів пропуску з Молдовою розпочалася з 12:00 24 квітня, тоді як рух автобусів за новим записом стартує 25 квітня о 12:00.

Уточнюється, що можливість обрати час перетину кордону буде доступна на ПП "Мамалига - Крива" та "Могилів-Подільський - Отач", "Виноградівка - Вулканешти", "Малоярославець 1 - Чадир-Лунга", "Нові Трояни - Чадир-Лунга", "Рені - Джурджулешти", "Серпневе 1 - Басарабяска", "Старокозаче - Тудора", "Табаки - Мирне", "Росошани - Бричень".

У Мінвідновленні зазначили, що згодом така можливість буде доступна й на ПП "Паланка – Маяки – Удобне".

"Паралельно спільно з Державною прикордонною службою працюємо над тим, щоб збільшувати пропускну здатність кордону саме для автобусів, це дозволить забезпечити більше можливостей перевізникам обирати час перетину кордону", - зазначив віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков .

Як повідомлялося, спочатку запущену для вантажівок послугу "єЧерга" в серпні 2023 року було масштабовано на автобуси на окремих ПП.

Проєкт "Електронна черга перетину кордону" реалізують Мінвідновлення у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, "Укртрансбезпекою", Держагентством відновлення та розвитку інфраструктури, Держмитницею та Держприкордонслужбою за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах".