РФ вивела в Азовське море один бойовий корабель, у Середземному чергують три носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Флот РФ вивів в Азовське море один бойовий корабель, у Середземному чергують три носії "Калібрів" із загальним залпом до 20 ракет, інформують Військово-морські сили ЗС України в телеграм-каналі в середу вранці.

"Станом на 07:00 24.04.2024 у Чорному морі ворожі кораблі відсутні, в Азовському морі 1 ворожий корабель, у Середземному морі 7 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 20 ракет", - ідеться в повідомленні.

За даними українських ВМС, за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 14 суден, із них 6 рухалися з протоки Босфор; у Чорне море - 25 суден, із них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.