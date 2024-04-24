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07:57 24.04.2024

Сили оборони за добу ліквідували 880 окупантів та 43 артсистеми противника

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Сили оборони за добу ліквідували 880 окупантів та 43 артсистеми противника

Українські військовослужбовці за минулу добу знищили 880 окупантів, 1 танк, 12 бронемашин, 43 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 32 безпілотники, 55 одиниць авто і спецтехніки, повідомляє про втрати ворога Генштаб України у середу, 24 квітня.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 461940 (+880) осіб, танків - 7242 (+1) од., бойових броньованих машин - 13928 (+12) од., артилерійських систем - 11808 (+43) од, РСЗВ - 1048 (+2) од, засоби ППО - 771 (+2) од, літаків - 348 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9439 (+32), крилаті ракети - 2117 (+0), кораблі / катери - 26 (+0) од., підводні човни - 1 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 15892 (+47) од., спеціальна техніка - 1944 (+8)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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