На фронті за добу було понад 100 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку ЗС України відбили 24 атаки

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Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення, зокрема на новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 середи.

На куп'янському напрямку ворог 5 разів атакував наші позиції біля населеного пункту Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку Силами оборони відбито 19 атак неподалік населених пунктів Греківка, Невське Луганської області та Терни, Ямполівка Донецької області.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 21 атаку поблизу населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Новий, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку у населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське, Невельське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 5 разів атакував позиції наших захисників біля Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснив за підтримки авіації 3 невдалі атаки на позиції наших військ біля населеного пункту Кринки Херсонської області.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

На волинському та поліському напрямках оперативна ситуація залишається без істотних змін.