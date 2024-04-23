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18:25 23.04.2024

ВР прийняла за основу законопроєкт про дерегуляцію ринку торгівлі вживаними авто - Гетманцев

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ВР прийняла за основу законопроєкт про дерегуляцію ринку торгівлі вживаними авто - Гетманцев

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт №9083, який передбачає дерегуляцію і детінізацію ринку торгівлі уживаними транспортними засобами, повідомив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"ВРУ прийняла за основу законопроєкт №9083, ініціатором якого я є", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Гетманцев нагадав, що ринок уживаних авто до війни становив 1,7 млн авто на рік, у 2023 році - 780 тис.

"Цього року очікуємо 1,5 млн. І тільки 2,5% від цього продаються в білу. Від продажу автомобіля в білу держава отримує в середньому 19,8 тис. грн. Від продажу в чорну - 0", - написав він.

Водночас голова парламентського комітету нагадує, що для роботи білого ринку є перешкода - вимога додаткової реєстрації авто на посередника "з купою непотрібних довідок".

"Скасування безглуздої державної реєстрації старих автомобілів організацією-торговцем на себе, навіть якщо вона їх купує як товар для подальшого перепродажу, стане запорукою для виведення з тіні ринку, розширення діяльності білих автотрейдерів і ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки", - прокоментував законопроєкт Гетманцев.

Як повідомлялося, законопроєкт №9063 про скасування держреєстрації старих автомобілів на торговельні організації, які скуповують їх як товар для подальшої реалізації, зареєстровано у ВР 6 березня 2023 року.

Серед його співавторів - Гетманцев, Ярослав Железняк (фракція "Голос"), Мар'яна Безугла, Євген Брагар ("Слуга народу"), Дмитро Разумков (позафракційний).

Офіційні автоімпортери й дилери зазначали, що дерегуляція ринку торгівлі вживаними авто не приведе до зростання цін на них, оскільки офіційний ринок диктує ціни і ніхто не платитиме більше, ніж коштує автомобіль.

Теги: #верховна_рада #законопроєкт #гетманцев

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