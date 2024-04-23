Посол України в США: Сенат розпочне розгляд законопроєкту про допомогу Україні о 20:00 за Києвом

Згідно з оголошеним графіком, початок розгляду пакета документів про допомогу, що включає допомогу Україні, у сенаті заплановано на 13:00 за Вашингтоном (20:00 за Києвом), повідомила посол України в США Оксана Маркарова у фейсбуці.

Вона зазначила, що перед ухваленням рішення сенат проведе спочатку два поіменних голосування щодо пропозиції внести поправку сенатора Шумера до законопроєкту "Про національну безпеку" H.R.815, оскільки згідно з узгодженою процедурою, законопроєкти, ухвалені в суботу Палатою представників, об'єднуються в один пакет та передаються на розгляд сенату як зміни до сенатського законопроєкту HR.815, що був ухвалений 13 лютого 2024 року, а також за клопотанням про завершення дебатів щодо законопроєкту "Про національну безпеку" H. R. 815, що, своєю чергою, дасть можливість перейти до голосування за законопроєкт.

"Після цих двох голосувань (за умови їх схвалення) сенатори матимуть 30 годин (але не більше ніж 1 годину на кожного) для обговорення законопроєкту, після чого буде проведено остаточне голосування. Минулого разу в лютому виступи сенаторів тривали всю ніч. І фактично тривалість цієї частини процедури залежатиме від того, як багато сенаторів виявлять бажання виступити і скільки часу виступатимуть. Будемо інформувати про перебіг цього важливого для нас розгляду", - уточнила Маркарова.