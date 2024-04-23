Події

17:52 23.04.2024

Посол України в США: Сенат розпочне розгляд законопроєкту про допомогу Україні о 20:00 за Києвом

1 хв читати
Посол України в США: Сенат розпочне розгляд законопроєкту про допомогу Україні о 20:00 за Києвом

Згідно з оголошеним графіком, початок розгляду пакета документів про допомогу, що включає допомогу Україні, у сенаті заплановано на 13:00 за Вашингтоном (20:00 за Києвом), повідомила посол України в США Оксана Маркарова у фейсбуці.

Вона зазначила, що перед ухваленням рішення сенат проведе спочатку два поіменних голосування щодо пропозиції внести поправку сенатора Шумера до законопроєкту "Про національну безпеку" H.R.815, оскільки згідно з узгодженою процедурою, законопроєкти, ухвалені в суботу Палатою представників, об'єднуються в один пакет та передаються на розгляд сенату як зміни до сенатського законопроєкту HR.815, що був ухвалений 13 лютого 2024 року, а також за клопотанням про завершення дебатів щодо законопроєкту "Про національну безпеку" H. R. 815, що, своєю чергою, дасть можливість перейти до голосування за законопроєкт.

"Після цих двох голосувань (за умови їх схвалення) сенатори матимуть 30 годин (але не більше ніж 1 годину на кожного) для обговорення законопроєкту, після чого буде проведено остаточне голосування. Минулого разу в лютому виступи сенаторів тривали всю ніч. І фактично тривалість цієї частини процедури залежатиме від того, як багато сенаторів виявлять бажання виступити і скільки часу виступатимуть. Будемо інформувати про перебіг цього важливого для нас розгляду", - уточнила Маркарова.

Теги: #сша #допомога_україні #маркарова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:09 23.04.2024
США готують пакет озброєнь для України на $1 млрд

США готують пакет озброєнь для України на $1 млрд

13:42 23.04.2024
Основна частина озброєнь із нового пакета допомоги США розміщена в Німеччині та Польщі, що прискорить її доставку в Україну - ЗМІ

Основна частина озброєнь із нового пакета допомоги США розміщена в Німеччині та Польщі, що прискорить її доставку в Україну - ЗМІ

11:50 23.04.2024
США в рамках тиску на РФ готують санкції проти деяких китайських банків - ЗМІ

США в рамках тиску на РФ готують санкції проти деяких китайських банків - ЗМІ

10:14 23.04.2024
Байден повідомив про виділення $7 млрд на сонячну енергетику

Байден повідомив про виділення $7 млрд на сонячну енергетику

08:19 23.04.2024
Єрмак: Підтримка США зміцнить українське військо та допоможе Україні відстояти свої території

Єрмак: Підтримка США зміцнить українське військо та допоможе Україні відстояти свої території

07:10 23.04.2024
Байден обговорив з головою ЄК підтримку України

Байден обговорив з головою ЄК підтримку України

01:32 23.04.2024
Байден закликав Сенат проголосувати за пакет допомоги Україні

Байден закликав Сенат проголосувати за пакет допомоги Україні

23:06 22.04.2024
У домовленостях про ATACMS всі точки розставлені - Зеленський після розмови з Байденом

У домовленостях про ATACMS всі точки розставлені - Зеленський після розмови з Байденом

19:10 22.04.2024
Американська допомога прибуде в Україну дуже скоро, це буде те, що необхідно на полі бою для досягнення успіху

Американська допомога прибуде в Україну дуже скоро, це буде те, що необхідно на полі бою для досягнення успіху

15:22 22.04.2024
Громадяни Словаччини зібрали понад EUR3 млн на закупівлю снарядів для України

Громадяни Словаччини зібрали понад EUR3 млн на закупівлю снарядів для України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США готують пакет озброєнь для України на $1 млрд

У ХАРКОВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ВЛАДА

Зеленський розраховує на допомогу Данії в пошуку додаткових систем ППО для Миколаївської області

Унаслідок атаки БПЛА в Одесі четверо постраждалих перебувають у лікарні, двоє з них - діти - Труханов

Європарламент підтримав лібералізацію торговельного режиму з Україною, посиливши захисні заходи для фермерів ЄС

ОСТАННЄ

Профільний комітет рекомендував ВР прийняти за основу законопроєкт про захист інтересів власників земельних паїв

ВР має намір визначити Держспецзв'язку органом, що реалізує політику щодо забезпечення безпілотними системами та засобами РЕБ

Уряд виділив ще понад 8 млрд грн на будівництво фортифікацій - Шмигаль

Для повноцінного запуску Держреєстру нерухомих пам'яток потрібно понад 5 років - Шуляк

Кабмін звільнив Половенка з посади заступника міністра оборони

ВР прийняла за основу законопроєкт про дерегуляцію ринку торгівлі вживаними авто - Гетманцев

ВР удосконалить порядок ведення військового обліку під час війни

У ХАРКОВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ВЛАДА

Зеленський розраховує на допомогу Данії в пошуку додаткових систем ППО для Миколаївської області

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення заступника голови Дніпровського РУ ГУНП на 14 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА