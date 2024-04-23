Зеленський розраховує на допомогу Данії в пошуку додаткових систем ППО для Миколаївської області

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з міністром підприємництва Данії Мортеном Бедскоу обговорив захист України від російського терору.

"Провів зустріч із міністром підприємництва Данії Мортеном Бедскоу. Дякую уряду і народу Данії за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення Росії", - написав він у своєму телеграмі.

За словами Зеленського, під час зустрічі було обговорено потребу України в ППО.

"Розраховуємо на допомогу Данії в пошуку додаткових систем ППО для Миколаївської області. Окрема увага - перспективам розширення данського бізнесу та залученню нових інвестицій в Україну", - розповів президент.