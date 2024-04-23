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17:23 23.04.2024

Європарламент 14-й раз відклав погашення бюджету Ради й Ради ЄС 2022 року, яке раніше відкладали через вимогу надати Україні Patriot

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Європарламент 14-й раз відклав погашення бюджету Ради й Ради ЄС 2022 року, яке раніше відкладали через вимогу надати Україні Patriot

Європейський парламент знову відклав голосування з питання так званого погашення бюджету 2022 року Ради й Ради ЄС, продовживши, починаючи з 2009 року, практику політичного демаршу, пов'язаного з інституційними розбіжностями.

Раніше заплановане на попередній сесії голосування було перенесено після вимоги країн - членів ЄС обговорити надання Україні Patriot.

Це рішення ухвалили у вівторок у Страсбурзі в рамках останнього пленарного засідання Європейського парламенту цього скликання. За - 539, проти – 26, утрималися 29.

"Як і щороку, починаючи з 2009 року, депутати Європарламенту рекомендують відкласти погашення (те, як було використано бюджет) Раді із супровідною резолюцією, у якій висловлено жаль щодо "зловживань Ради у відмові від співпраці з парламентом". Це позбавляє парламент можливості ухвалити обґрунтоване рішення про погашення. Спочатку заплановане на 11 квітня голосування щодо погашення Ради було відкладено після прохання Гі Верговстадта (Бельгія, група лібералів "Відновимо Європу") відкласти його доти, доки держави-члени не обговорять надання систем протиракетного захисту, запитаних Україною", - ідеться в пояснювальному пресрелізі.

Раніше Верговстадт заявив: "Мене так нудить від того, що відбувається в Україні. Нудить тому, що, як ви всі бачили, за останні 20 днів відбуваються численні напади росіян на звичайні міста України, лікарні, електростанції, багатоквартирні будинки. Я вважаю скандальним те, що Європа, яка відкриває двері для України, а Європейська Рада навіть неспроможна так терміново ухвалити рішення щодо відправлення певної кількості протиракетних систем Україні".

Водночас, як пояснили агентству "Інтерфакс-Україна" в Європейському парламенті, перенесення голосування з бюджетного питання не має жодних практичних наслідків і є винятково політичною заявою Європарламенту через інституційні розбіжності. Однак цей демарш досі не призвів до бажаного для Європарламенту рішення. Тепер це питання буде винесено на голосування нового парламенту восени цього року.

Щорічні погашення є найважливішою частиною функції парламенту з нагляду за бюджетом. Мета - притягнути інституції ЄС до відповідальності за витрачання бюджету ЄС відповідно до правил ЄС, принципів розумного фінансового управління та політичних пріоритетів ЄС. У процесі перевірки депутати Європарламенту беруть до уваги річний звіт, оприлюднений Рахунковою палатою ЄС.

Теги: #європарламент

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