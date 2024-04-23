НАТО проведе неформальну нараду глав МЗС країн Альянсу в Празі 30-31 травня

Неофіційна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО відбудеться в Празі 30-31 травня, повідомила у вівторок пресслужба штаб-квартири Північноатлантичного альянсу в Брюсселі.

"Неофіційне засідання Північноатлантичної ради (NAC) на рівні міністрів закордонних справ відбудеться в Празі, Чехія, 30-31 травня 2024 року", - йдеться в комюніке НАТО.

У документі наголошується, що засідання відбудеться під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.