Події

17:16 23.04.2024

НАТО проведе неформальну нараду глав МЗС країн Альянсу в Празі 30-31 травня

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НАТО проведе неформальну нараду глав МЗС країн Альянсу в Празі 30-31 травня

Неофіційна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО відбудеться в Празі 30-31 травня, повідомила у вівторок пресслужба штаб-квартири Північноатлантичного альянсу в Брюсселі.

"Неофіційне засідання Північноатлантичної ради (NAC) на рівні міністрів закордонних справ відбудеться в Празі, Чехія, 30-31 травня 2024 року", - йдеться в комюніке НАТО.

У документі наголошується, що засідання відбудеться під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Теги: #нато #нарада

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