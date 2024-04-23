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14:35 23.04.2024

Ексдепутата Запорізької міськради, який коригував ворожі ракети, засуджено до 15 років в'язниці

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Ексдепутата Запорізької міськради, який коригував ворожі ракети, засуджено до 15 років в'язниці

Завдяки доказовій базі Служби безпеки України суд визнав винним і засудив до реального 15-річного терміну ув'язнення агента ФСБ - колишнього депутата міської ради Запоріжжя, який наводив російські ракети на місто.

"Задокументовано, що саме за його координатами рашисти здійснили серію повітряних ударів по місту у квітні-травні 2022 року. Тоді внаслідок ворожих обстрілів загинуло троє місцевих жителів. Також було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне з промислових підприємств регіону", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією української спецслужби, контррозвідники СБУ затримали російського агента у травні 2023 року. Фігурант - колишній депутат-комуніст Запорізької міськради, 2001 року засуджений до шести років в'язниці за планування державного перевороту в Україні.

Наприкінці 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ для збору розвідданих про місця розташування ЗСУ та оборонних заводів України.

"Щоб виконати ворожу вказівку, зрадник "втемну" випитував потрібну йому інформацію в колишніх однопартійців. Потім агент особисто виїжджав на місцевість, де проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об’єктів", - уточнюється в повідомленні.

Суд визнав ексдепутата винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і призначив йому 15 років в'язниці.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #суд #колаборант

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