Європарламент підтримав лібералізацію торговельного режиму з Україною, посиливши захисні заходи для фермерів ЄС

Європейський парламент остаточно проголосував і підтримав змінену під час переговорів із Радою ЄС пропозицію Європейської комісії продовжити ще на рік, до 5 червня 2025 року, ліберальний режим торгівлі з Україною, спрямований на стабілізацію української економіки і поступову інтеграцію країни у внутрішній ринок ЄС.

Відповідне голосування відбулося у вівторок у Страсбурзі в рамках останнього пленарного засідання Європейського парламенту нинішнього скликання.

Доповідачем виступила Сандра Калнієте (група європейських народників, Латвія).

Раніше, 13 березня, Європейський парламент схвалив цю пропозицію, але, внісши зміни, спрямовані на захист ринку ЄС і європейських фермерів, відправив доповідь назад до комітету для проведення додаткових переговорів із Радою ЄС. Після цього, 8 квітня учасники переговорів досягли попередньої угоди з цього питання з подальшим голосуванням у рамках пленарного засідання Європарламенту.

Відповідно до домовленостей, у разі значного збою на ринку ЄС або ринках однієї чи декількох країн ЄС через український імпорт, наприклад, пшениці, гарантується, що Комісія може вжити швидких кроків і запровадити будь-які заходи, які вона вважатиме необхідними. У рамках посилених захисних заходів щодо захисту фермерів ЄС може бути задіяне аварійне гальмо для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме птиці, яєць, цукру, вівса, крупи, кукурудзи та меду. Учасники переговорів погодилися продовжити базовий період, який використовується як основа для застосування цього автоматичного захисту, а це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить середній обсяг імпорту, зареєстрований у другій половині 2021 року, а також протягом усього 2022 і 2023 років, тарифи будуть переглянуті. Крім того, Комісія зобов'язується посилити моніторинг імпорту зерна, зокрема, пшениці. Крім того, законодавці схвалили зобов'язання Комісії обговорити постійну лібералізацію тарифів із Україною в рамках процесу розгляду Угоди про асоціацію, щойно буде завершено законодавчу процедуру щодо тимчасової лібералізації, і забезпечити активну участь парламенту в цьому процесі.

Далі законодавчий акт має бути затверджений Радою ЄС з подальшою публікацією в Офіційному журналі.

Як відомо, ЄС надав Україні повну лібералізацію торгівлі, тимчасово призупинивши імпортні мита, квоти та заходи торговельного захисту для імпорту з України, так звані автономні торговельні заходи. Ці заходи вперше набули чинності 4 червня 2022 року і були відновлені ще на один рік 5 червня 2023 року, з подальшим продовженням до 2024 року і тепер - до 2025 року. Завдяки цим заходам ЄС надає значну підтримку економіці України, допомагаючи полегшити складну ситуацію, в якій опинилися українські виробники та експортери.