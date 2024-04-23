Унаслідок авіаудару по Костянтинівці на Донеччині поранені п'ятеро осіб, двоє - у важкому стані - голова ОВА

У вівторок уранці російські окупанти скинули КАБ на м. Костянтинівку Донецької області, внаслідок цього поранення дістали п'ятеро осіб, двоє з них перебувають у важкому стані, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"5 людей поранено внаслідок удару по Костянтинівці. Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу - п'ятеро людей отримали поранення, двоє з них перебувають у важкому стані. Ударом пошкоджено 3 будинки, автомобіль та інфраструктурний об'єкт", - написав він у телеграм-каналі.