Імовірність успішного наступу РФ на Харків дуже мала, якщо Україна швидко отримає військову допомогу США, - ISW

Імовірність успішного наземного наступу Росії на Харків дуже мала, якщо Україна швидко отримає відновлену військову допомогу США, водночас у Кремлі використовують побоювання щодо майбутнього наступу, щоб посіяти паніку серед українців, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Кремлівські рупори використовують побоювання щодо майбутньої російської наступальної операції на Харків для проведення ймовірної скоординованої інформаційної операції з метою посіяти надмірну паніку серед українців. За оцінкою ISW, імовірність успішного наземного наступу Росії на Харків дуже мала, якщо Україна швидко отримає відновлену військову допомогу США", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті інституту.

У ISW продовжують вважати, що росіяни не мають сил, необхідних для окупації Харкова, доки українські сили, які захищають його, швидко отримають відновлену військову допомогу США.

Також, за оцінкою ISW, наступальна операція РФ, спрямована на захоплення Харкова, буде надзвичайно амбітним заходом, що створить значні проблеми для ворожих сил, а відтак російському військовому командуванню, імовірно, доведеться переглянути свої цілі для прогнозованого наступу влітку 2024 року, щоб урахувати більш оснащені й укомплектовані українські сили.

"Російське військове командування може спробувати знищити місто Харків за допомогою повітряних, ракетних і безпілотних ударів і спричинити масштабне внутрішнє переміщення українського цивільного населення, якщо російські військові вирішать, що вони не зможуть успішно захопити місто за допомогою наземних операцій. Продовження своєчасної військової допомоги з боку США та Заходу, особливо надання систем ППО та ракет, матиме вирішальне значення для оборони Харкова Україною", - наголошується в повідомленні.