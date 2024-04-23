Дев'ятеро людей постраждали в результаті ворожої атаки "шахедів" Одеси

Дев'ятеро людей постраждали внаслідок ворожої атаки "шахедів" Одеси, серед них четверо дітей, семеро госпіталізовані у стані середньої тяжкості, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Поліцейські документують наслідки масованої ворожої атаки на Одещину. Внаслідок збройної агресії росіян поранено дев'ятьох людей. Серед них – четверо дітей", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в ніч проти 23 квітня Росія атакувала Одеський регіон "шахедами". Внаслідок атаки в обласному центрі пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема, житлові будинки, магазини, автомобілі городян. Один багатоквартирний двоповерховий будинок частково зруйновано з послідуючим загоранням, яке оперативно загасили вогнеборці.

"Зараз відомо про сімох госпіталізованих. Серед них четверо дітей: двом ще немає і року, іншим двом – 9 та 12. Ще двом громадянам лікарі надали допомогу без госпіталізації", - зазначили в поліції, додавши, що інформація про постраждалих уточнюється.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляє, що трьох дорослих госпіталізовано до медустанов міста, вони в стані середнього ступеня важкості, ще двоє відмовилися від госпіталізації, отримавши всю необхідну допомогу на місці. За його словами, четверо дітей також перебувають у стані середнього ступеня важкості у лікарні.

Як повідомлялося, російські війська в ніч проти вівторка атакували Одесу за допомогою БПЛА, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.