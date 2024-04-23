ЗС України продовжують відбивати ворожі атаки на шести напрямках

Українські сили оборони продовжують відбивати ворожі атаки окупантів на шести напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 7:00 вівторка.

Так, на лиманському напрямку ворог провів 19 атак біля Серебрянського лісництва та населених пунктів Надія, Новоєгорівка на Луганщині та Терни і Торське Донецької області.

На бахмутському напрямку українські захисники відбили 16 атак поблизу населених пунктів Золотарівка, Спірне, Виїмка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На авдіївському напрямку українські захисники відбили 18 атак неподалік населених пунктів Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Керамік, Бердичі, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Микільське, Урожайне Донецької області, де ворог понад 20 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На оріхівському напрямку ворог тричі атакував позиції українських захисників біля Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На херсонському напрямку минулої доби противник здійснив 7 безуспішних атак позицій українських військ на лівобережжі Дніпра.