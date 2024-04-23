Росіяни за добу здійснили шість ракетних та 77 авіаударів

Ворог завдав 6 ракетних та 77 авіаційних ударів, також здійснив 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктів, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України у вівторок уранці.

Також у Генштабі підтвердили ліквідацію Повітряними силами 15 ударних БПЛА противника з 16, які атакували в ніч проти вівторка.

Також минулої доби авіаударам зазнали населені пункти Золочів, Вовчанськ, Приколотне, Дергачі, Сенькове Харківської області; Білогорівка Луганської області; Сіверськ, Спірне, Іванівське, Нью-Йорк, Новокалинове, Бердичі, Олександропіль, Семенівка, Іллінка, Нетайлове, Карлівка, Водяне, Костянтинівка, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Оріхів, Мала Токмачка Запорізької області; Новоберислав, Берислав, Червоний Маяк Херсонської області.

Окрім того, під артилерійським вогнем було понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.