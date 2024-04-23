Події

07:32 23.04.2024

ППО ліквідувала 15 із 16 ворожих "шахедів" у чотирьох областях України

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ППО ліквідувала 15 із 16 ворожих "шахедів" у чотирьох областях України

Українська ППО у ніч на вівторок ліквідувала 15 із 16 ворожих "шахедів" у чотирьох областях України, інформують Повітряні сили ЗСУ.

"Цієї ночі захисниками неба збито 15 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях", - йдеться у повідомленні.

Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Також залучалися засоби радіоелектронної боротьби.

У командуванні зазначили, що в ніч проти 23 квітня російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з Білгородської обл. – РФ та 16 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" з мису Чауда (Крим) та Курської області - РФ.

 

 

 

Теги: #ліквідація #ппо #шахеди

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