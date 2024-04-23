РФ здійснила 16 обстрілів шести громад Сумщини

Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні території та населені пункти Сумської області, протягом понеділка здійснили 16 обстрілів області, під час яких сталося 182 вибухи, повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 182 вибухи. Обстрілів зазнали Хотинська, Миропільська, Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади", - йдеться у повідомленні.

Великописарівська громада найбільше постраждала від ворожих атак. Тут зафіксовано атаку дронів типу "FPV" (1 вибух), а також артилерійський обстріл (18 вибухів), мінометний обстріл (22 вибухи) та обстріл з АГС (107 вибухів).

Крім того, інші ОТГ також відчули на собі наслідки атак: артилерійські обстріли, мінометні обстріли та інші форми військової агресії РФ.

У Хотинській окупанти били з артилерії (4 вибухи). У Краснопільській ворог здійснив мінометний обстріл (12 вибухів) та артобстріл (9 вибухів), атаку дрону типу "FPV".

У Середино-Будській громаді противник скинув 3 міни. У Юнаківській зафіксовано артилерійський обстріл (3 вибухи), а у Миропільській - мінометний (2 вибухи).