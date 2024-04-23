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07:10 23.04.2024

Байден обговорив з головою ЄК підтримку України

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Байден обговорив з головою ЄК підтримку України

Президент США Джо Байден провів розмову з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої вони обговорили підтримку України.

Згідно із заявою Білого дому, фон дер Ляєн привітала Байдена із затвердженням палатою представників законопроєкту про надання додаткової допомоги Україні.

Очікується, що сенат США у вівторок розгляне законопроєкти щодо виділення додаткового фінансування Україні, Ізраїлю та союзникам США в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також можливості введення нових санкцій проти Росії, Китаю, Ірану та передачі конфіскованих російських активів Києву.

Якщо сенатори ухвалять законопроєкти, їх відправлять на підписання Байдену.

Також вони говорили про те, наскільки стійка міжнародна підтримка є життєво важливою для боротьби України за свободу.

Як повідомлялося, у суботу палата представників конгресу США затвердила законопроєкт про додаткову допомогу Україні приблизно на $61 млрд. Законопроєкт передбачає, що допомога тепер надаватиметься не безоплатно, а в кредит.

 

 

 

Теги: #сша #єврокомісія

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