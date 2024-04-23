Події

06:50 23.04.2024

Ворог атакував Одесу БПЛА

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Ворог атакував Одесу БПЛА

Російські війська в ніч на вівторок атакували Одесу за допомогою БПЛА, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Ворог у черговий раз атакував Одещину ударними безпілотниками. Унаслідок атаки в Одесі пошкоджено житлові будинки, сталося загоряння", - йдеться в повідомленні.

За його словами, рятувальники врятувати 34 людини, з них 3 дітей.

Також він повідомив, що поранення та ушкодження дістали 7 осіб, із них 2 - діти. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Усі відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення.

 

 

 

Теги: #атака #бпла #одеська

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