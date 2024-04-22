Витрати на оборону Естонії мають зрости до 5% ВВП

У найближчі два роки витрати на оборону Естонії мають бути збільшені до 5% від валового внутрішнього продукту (ВВП), щоб закупити боєприпаси на 1,5 млрд євро, заявив командувач Силами оборони генерал Мартін Херем (Martin Herem).

"Це дасть змогу вести війну з противником на більш віддаленій відстані, а не в контактному бою", - передає в понеділок його слова портал телерадіомовлення ERR.

За словами Херема, відсоткове співвідношення є надто загальним, і Сили оборони могли б вказати конкретні суми, які слід спрямувати найближчими роками на державну оборону.

Він зазначив, що йдеться не просто про запит додаткових грошей, а про "конкретну операційну потребу", і наголосив, що питання в тому, скільки часу є в Естонії.

"Я думаю, що в нас може бути не більше трьох років. Ми зробили розрахунки, але 1,5 млрд на боєприпаси не вистачатиме", - пояснив Херем.

Цього року Естонія планує витратити на оборону близько 3,2% від ВВП. Це більше, ніж рекомендовані НАТО 2% ВВП і в процентному відношенні більше, ніж вкладають в оборону багато держав альянсу.