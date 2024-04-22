Події

19:11 22.04.2024

Росіяни обстріляли Нікопольський район, пошкоджено житлові будинки та транспорт ДСНС

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Росіяни обстріляли Нікопольський район, пошкоджено житлові будинки та транспорт ДСНС

Російські окупанти вдень у понеділок, 22 квітня, 13 разів завдавали ударів по Нікопольському району з використанням дронів-камікадзе, а також здійснили два обстріли з важкої артилерії, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Потерпали Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Пошкоджені п’ятиповерхівка і шість приватних будинків. Понівечені комунальне підприємство та коледж. Побиті 10 машин, серед яких автівки ДСНС та поліції. А ще – екскаватор і скутер. Зачепило й господарську споруду, гараж і газогони", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Постраждалих унаслідок ударів немає.

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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