Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії О'Браєн зустрівся в Києві з главою Офісу президента Єрмаком

В Офісі президента відбулася зустріч із помічником державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймсом О'Браєном, під час якої було обговорено питання підготовки безпекової угоди та подальшої підтримки України, повідомляє пресслужба глави держави.

"Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з помічником державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймсом О’Браєном", - ідеться в повідомленні на офіційному сайті президента в понеділок.

Як повідомляється, під час зустрічі сторони обговорили підготовку безпекової угоди між Україною та США і скоординували кроки щодо подальшої роботи над цим документом. Також зосередилися на посиленні санкцій щодо банківського сектора, оборонного комплексу та атомної промисловості держави-агресора РФ і використанні на користь України заморожених російських активів. Також Єрмак поінформував про підготовку до першого Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії в червні цього року.

Як повідомляється, глава Офісу президента України "подякував президентові Сполучених Штатів Джозефу Байдену, його адміністрації, обом палатам Конгресу США та всьому американському народові за допомогу нашій країні. "Це дуже важливе рішення для України, для наших людей. Ми вдячні за підтримку пакету допомоги", - наводить слова Єрмака пресслужба президента.