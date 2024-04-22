Події

17:01 22.04.2024

Підтримка конкретною зброєю необхідна невідкладно - Зеленський на Ставці

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Підтримка конкретною зброєю необхідна невідкладно - Зеленський на Ставці

Позитивні рішення друзів України підганяють окупантів, написав у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача в понеділок.

"Була доповідь головкома Олександра Сирського. Окупаційна армія має завдання без огляду на власні втрати демонструвати хоч якісь перемоги до 9 травня. Тепер їх підганяють іще й позитивні рішення друзів України. Нашим воїнам складно, але надходження необхідної допомоги вирівняє ситуацію. Саме тому підтримка конкретною зброєю, яка є в наших партнерів, необхідна нам невідкладно", - написав він.

"Доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо контрактів із вітчизняними компаніями. Ми працюємо над новим форматом угод, який, з одного боку, не переобтяжуватиме військовий бюджет, а з іншого – гарантуватиме виробникам довготривалі зобов’язання держави", - написав Зеленський.

За його словами, він дав доручення на наступну Ставку "зібрати все, що відомо нашим розвідкам про наміри російських терористів нищити цивільну інфраструктуру, та підготувати всеохопний план подальших дій: посилення фізичного захисту, де це працює, перерозподіл систем ППО та децентралізації, де це можливо".

Теги: #зеленський

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