У Великій Британії висунули звинувачення двом чоловікам за шпигунство на користь Китаю

Прокуратура у Великій Британії висунула двом чоловікам обвинувачення в шпигунстві на користь Китаю, повідомляють у понеділок британські ЗМІ.

Сторона обвинувачення вважає, що 32-річний Крістофер Бері та 29-річний Крістофер Кеш збирали для Пекіна інформацію, що "завдає шкоди безпеці та інтересам держави".

За даними британських ЗМІ, один з обвинувачених працював із високопоставленими членами парламенту від Консервативної партії. У нього, зокрема, була перепустка, що надавала йому доступ до всіх будівель, що належать до британського парламенту.

Очікується, що обидва обвинувачених постануть перед судом у п'ятницю.