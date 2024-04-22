У Великій Британії висунули звинувачення двом чоловікам за шпигунство на користь Китаю
Прокуратура у Великій Британії висунула двом чоловікам обвинувачення в шпигунстві на користь Китаю, повідомляють у понеділок британські ЗМІ.
Сторона обвинувачення вважає, що 32-річний Крістофер Бері та 29-річний Крістофер Кеш збирали для Пекіна інформацію, що "завдає шкоди безпеці та інтересам держави".
За даними британських ЗМІ, один з обвинувачених працював із високопоставленими членами парламенту від Консервативної партії. У нього, зокрема, була перепустка, що надавала йому доступ до всіх будівель, що належать до британського парламенту.
Очікується, що обидва обвинувачених постануть перед судом у п'ятницю.