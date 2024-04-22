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14:56 22.04.2024

Зеленський вручив "Золоту Зірку" трьом військовим і сім'ям сімох загиблих військовослужбовців

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Зеленський вручив "Золоту Зірку" трьом військовим і сім'ям сімох загиблих військовослужбовців

Президент України Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовим, яким присвоєно звання Героя України, і сім'ям загиблих Героїв, а також відзнаки "Хрест бойових заслуг", повідомляється на сайті глави держави в понеділок.

"Сьогодні ми відзначаємо найвищими нагородами нашої держави, найвищими бойовими відзнаками людей, які є джерелом цієї хоробрості, які звільняли нашу землю, відбивали українські позиції, рятували своїх побратимів та знищували окупанта. Ми відзначаємо людей, які гідні всеукраїнської вдячності... Я прошу пам’ятати кожного й кожну, хто віддав своє життя в боях заради України", - сказав Зеленський.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих захисників і захисниць України.

Глава держави вручив найвищу державну нагороду - ордени "Золота Зірка" - рідним семи загиблих героїв. Також орден отримали троє чинних військовослужбовців. Десятьох українських захисників президент відзначив нагородою "Хрест бойових заслуг".

Теги: #нагородження #золота_зірка #зеленський

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