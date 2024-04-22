В одній зі шкіл Дніпровського району Києва побили 13-річного підлітка, розпочато розслідування - прокуратура

Кримінальне провадження у зв'язку з побиттям у школі 13-річного підлітка відкрито за заявою його матері, проводиться досудове розслідування, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпровської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень 13-річному підлітку в одній зі шкіл Дніпровського району Києва (ч. 1 ст. 125 КК України)", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі міськпрокуратури в понеділок.

За інформацією, яку надала матір хлопчика, жінка побачила на тілі дитини тілесні ушкодження в області паху.

"Хлопчик не одразу, а лише за тиждень розповів, що в нього був конфлікт із учнями інших класів на перерві", - уточнюється в повідомленні.

Наразі ювенальні прокурори та дізнавачі проводять усі необхідні слідчі дії щодо встановлення обставин отримання дитиною тілесних ушкоджень і ступеня їх тяжкості.

"Також буде надано оцінку виконанню професійних та службових обов’язків особами, які займаються вихованням та навчанням дітей, оскільки обов’язок навчального закладу - забезпечити дітям здорові та безпечні умови навчання та виховання", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування проводить Дніпровське районне управління поліції.