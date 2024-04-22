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14:31 22.04.2024

Глави МЗС країн ЄС обговорять військову допомогу Україні, становище на Близькому Сході та ситуацію в Судані

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Глави МЗС країн ЄС обговорять військову допомогу Україні, становище на Близькому Сході та ситуацію в Судані

Рада ЄС із закордонних справ, що засідає в понеділок у Люксембурзі, обговорить військову допомогу Україні, ситуацію на Близькому Сході і стан справ у Судані.

Дискусії щодо України, в якій, окрім глав МЗС, візьмуть участь міністри оборони ЄС, передуватиме включення через відеозв'язок українських міністра закордонних справ Дмитра Кулеби і міністра оборони Рустема Умєрова.

"Очікується, що під час подальшої внутрішньої дискусії міністри ЄС обміняються думками щодо військової підтримки України Євросоюзом, приділивши особливу увагу найважливішим і найнагальнішим пріоритетам, тобто боєприпасам і системам протиповітряної оборони", - йдеться в матеріалах до засідання, поширених радою.

При цьому високопоставлений чиновник ЄС, який розмовляв із журналістами наприкінці минулого тижня в Брюсселі, повідомив, що досі немає згоди щодо восьмого траншу військової допомоги Україні, заблокованого Угорщиною минулого року.

Глави МЗС розглянуть прогрес у пропозиції використовувати непередбачені доходи від російських іммобілізованих активів на користь України.

Щодо обговорення Близького Сходу, то очікується, що міністри зосередять увагу на гуманітарній ситуації, що постійно погіршується, та зусиллях із деескалації та регіональної стабільності, зокрема в Лівані.

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, який головує в раді, розгляне такі питання, як зусилля з відродження політичного процесу врегулювання і вирішення кризи через створення двох держав, а також підтримку Євросоюзом процесу реформ нового палестинського уряду.

Як оголошувалося, Рада ЄС продовжить роботу над обмежувальними заходами щодо Ірану. Після нещодавніх ударів Ірану по Ізраїлю міністри закордонних справ ЄС провели 16 квітня неформальну відеоконференцію для обговорення цієї атаки та її впливу на регіональну ситуацію. Боррель за підсумками відеоконференції заявив про необхідність уникнути подальшої ескалації і закликав усі сторони проявити стриманість.

Становище в Судані міністри обговорюватимуть після обміну думками з особистим посланцем генерального секретаря ООН щодо цієї країни Рамтаном Ламамрою, який приєднається до засідання відеозв'язком.

Очікується, що Рада ЄС розгляне "геополітичні наслідки суданської кризи, не в останню чергу у світлі напруженості в Червоному морі та Аденській затоці, а також роль основних спонсорів конфлікту в регіоні".

У Брюсселі вказують, що міністри ЄС зосередять увагу на тих галузях, у яких Євросоюз і його держави-члени могли б стимулювати сторони конфлікту для участі в переговорах про припинення вогню. Крім того, буде обговорено, як ЄС міг би активізувати координацію та співпрацю з Африканським союзом, ООН та іншими міжнародними партнерами.

Це обговорення в Раді ЄС відбудеться після "Міжнародної конференції з питань гуманітарної допомоги Судану і сусіднім із ним державам", що відбулася 15 квітня в Парижі, яку було організовано спільно Францією, Німеччиною та ЄС для просування мирних ініціатив для цієї африканської країни.

"На полях" засідання в Люксембурзі відбудеться форум високого рівня з регіональної безпеки та співробітництва Євросоюз - Рада співробітництва арабських держав Перської затоки.

Теги: #рада_єс #допомога_україні

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