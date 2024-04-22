Події

10:37 22.04.2024

Окупанти 9 разів обстрілювали міста й села Донеччини за добу, загинув житель Українська, 6 осіб поранено

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Окупанти 9 разів обстрілювали міста й села Донеччини за добу, загинув житель Українська, 6 осіб поранено

Один мешканець міста Українська Покровського району Донецької області загинув і четверо дістали поранень протягом минулої доби, також поранено мирного мешканця міста Селидового й села Прогрес унаслідок обстрілу з боку російських окупантів, розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка й Парасковіївка. В Українську Селидівської громади 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 6 двоповерхівок й 11 адмінбудівель. У Селидовому поранено людину, пошкоджені 4 п'ятиповерхівки та адмінбудівля. Ще 1 людина поранена в Прогресі Гродівської громади. У Новогродівці пошкоджено адмінбудівлю", - написав Філашкін у телеграм-каналі в понеділок уранці.

За його словами, у Краматорському районі Донецької області обстріляні Ямполівка, Терни й Зарічне Лиманської громади, а також Костянтинівка та прилеглі села. У Бахмутському районі в Часовоярській громаді пошкоджено два приватні будинки й дві нежитлові споруди, у Сіверську пошкоджено будинок.

Загалом за добу, за словами Філашкіна, російські окупанти дев'ять разів обстріляли населені пункти Донецької області. Із лінії фронту евакуювали 112 осіб, зокрема 13 дітей.

Теги: #донецька_область

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