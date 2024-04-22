Унаслідок ранкового обстрілу Херсона поранено чоловіка - МВА

У понеділок уранці російські окупанти обстріляли два райони Херсона, унаслідок обстрілу Корабельного району міста поранення дістав 63-річний місцевий житель, повідомляє голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Унаслідок ранкового обстрілу Корабельного району Херсона був поранений 63-річний чоловік. Наразі він ушпиталений з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами. Сьогодні ворожа армія з тимчасово окупованого лівобережжя вдарила по житлових кварталах Дніпровського та Корабельного районів міста після 5:00", - написав він у телеграм-каналі.

Унаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено приватні будинки, кілька з них загорілися. Рятувальники ліквідували пожежі.