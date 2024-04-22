Двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у вбивстві поліцейського на Вінниччині

Правоохоронці повідомили двом військовослужбовцям про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва спецпрокуратури у сфері оборони Південного регіону двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України). Також їм повідомлено про підозру в дезертирстві зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України)", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в понеділок уранці.

У пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомляють, що також перевіряється інформація про викрадення фігурантами вибухівки та зброї з підрозділу їхньої військової частини.

"За даними слідства, 19 квітня 2024 року військовослужбовці - батько і син - самовільно залишили військову частину в Одеській області. Вони викрали табельний пістолет, який був закріплений за одним із них", - ідеться в повідомленні ДБР.

В Офісі генпрокурора нагадують, що 20 квітня вночі підозрювані під час перевірки автомобіля на Вінниччині вбили одного поліцейського, поранили іншого і зникли з місця події.

Фігуранти були затримані 21 квітня в с. Липецьке Подільського району Одеської області в порядку ст. 208 КПК України.

Раніше на території Вінницької області виявлено транспортний засіб, на якому переміщувалися розшукувані особи, та боєприпаси. Крім цього, під час слідчих дій було знайдено ймовірне знаряддя вбивства - зброю.

Наразі з підозрюваними проводять слідчі дії. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув'язнення.