Окупанти за добу обстріляли Білопілля та 10 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях

Російські окупанти обстріляли за минулу добу місто Білопілля і вісім сіл Сумської області, а також два села в Чернігівській області, розташовані поблизу державного кордону з РФ.

"Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

Окупанти під час обстрілів застосовували міномети калібру 120 мм, ствольну артилерію, а також ФПВ-дрони. Загалом за добу нараховано 12 обстрілів (41 вибух) із різних видів озброєння.