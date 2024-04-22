Події

09:55 22.04.2024

Окупанти за добу обстріляли Білопілля та 10 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях

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Окупанти за добу обстріляли Білопілля та 10 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях

Російські окупанти обстріляли за минулу добу місто Білопілля і вісім сіл Сумської області, а також два села в Чернігівській області, розташовані поблизу державного кордону з РФ.

"Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

Окупанти під час обстрілів застосовували міномети калібру 120 мм, ствольну артилерію, а також ФПВ-дрони. Загалом за добу нараховано 12 обстрілів (41 вибух) із різних видів озброєння.

Теги: #північ #обстріли

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