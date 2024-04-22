Події

07:45 22.04.2024

Сили оборони вночі знищили п’ять із семи ударних БПЛА

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Сили оборони вночі знищили п’ять із семи ударних БПЛА

Силами оборони в ніч на 22 квітня знешкоджено 5 із 7 ударних БПЛА, також знищено один розвідувальний дрон, повідомляють Повітряні сили ЗС України в понеділок уранці.

"У ніч на 22 квітня 2024 року противник атакував 7-ма ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" з мису Чауда - Крим і трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини", - йдеться в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Зазначається, що в результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено 5 ударних БПЛА, а близько 7:00 - БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Усі безпілотники збиті в Одеській області.

 

 

 

Теги: #ппо #зведення

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