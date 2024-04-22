За добу окупанти 202 рази обстріляли Запорізьку область, є руйнування

За добу окупанти 202 рази обстріляли населені пункти Запорізької області, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у понеділок уранці.

"Протягом доби окупанти 202 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, за даними ОВА, ворог завдав авіаційних ударів по Роботиному та Малій Токмачці; 25 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку; 6 обстрілів РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку і Левадне; 169 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного і Малинівки.

"Надійшло 2 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали". - підсумував Федоров.